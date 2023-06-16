Лот уже выложен на торги.

Во Владимире проект благоустройства парка ДТЮ оценили в 15 млн рублей. Лот уже на торги.Горадминистрация объявила новый конкурс. Из технического задания убрали . Проектировщики займутся гидрогеологическими и геодезическими исследованиями, по результатам которых подготовят план по сохранению водоёмов. Подрядчик включит в ПСД работы по укреплению берегов, очистку прудов, создание переходов и водопропускных сооружений. Победитель аукциона также обследует зеленые насаждения сквера на необходимость санитарной вырубки деревьев и кустарников.На благоустройство общественного пространства отводится три года. Реновация объекта будет проходит в три этапа.