Во Владимире прокуратура потребовала прекратить строительные работы у села Мосино. Прокуратура...

Во Владимире прокуратура потребовала прекратить строительные работы у села Мосино.Прокуратура потребовала прекратить строительные работы у села Мосино. Напомним, предприниматель намерен возвести там бетонный завод. Сегодня городские и районные чиновники встретились с местными жителями. Подробности у Никиты Тарбеева.- Эй. Ну дай!У местных детей теперь новые игры. Одна сторона пытается изъять строительную технику, другая - не отдаёт. Так и прокуратура уже несколько дней пытается прекратить завоз на площадку песка и стройматериалов, но самосвалы всё идут, говорят люди.Петров Алексей, заместитель Суздальского межрайонного прокурора:- Как поясняет у нас подрядчик, что это подготовительные у нас мероприятия. действующим законодательством это не предусмотрено. Прокуратурой в настоящий момент были приняты меры по недопущению строительства этого завода.Впервые к жителям микрорайона Мосино приехал арендатор участка - гендиректор "Владимирского завода иновационных материалов". На границе села планируется построить завод по производству газобетонных блоков. Он должен быть введен в эксплуатация в 2025-ом году, рассказывает предприниматель.Никита Антонов, гендиректор "Владимирского завода инновационных материалов":- Производство замкнутого цикла, то есть безотходное полностью. Все отходы возвращаются обратно в шлам-бассейн и используются для вторичного запуска в линию.Газобетонные блоки, продолжает директор, как раз такие, из которых построена большая часть домов в Мосине. Жители отвечают, что за блоками могут съездить - куда-нибудь подальше.Ольга Никитина, жительница с. Мосино:- Давайте просто найдем этот завод и перенесем его в другое место, где он никому не будет мешать. Не будет вот этих протестов. Это рабочие места, это развитие. Но только не здесь.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:-Если бы выход был на территорию города Владимира, мы бы смогли рассмотреть возможность. У нас есть промплощадки.Ольга Никитина, жительница с. Мосино:-Давайте найдем на владимирской территории ему. Он, мне кажется будет рад, что он во Владимире.Мосино- присоединённая территория- часть Владимира. Но сразу за указателем начинается Суздальский район. В администрации областного центра заявляют, что сами узнали о планах соседей неделю назад. Город как раз собирался обновить дорогу в растущий микрорайон. Но с заводом долго она, вероятно, не протянет. В администрации Суздальского района заявляют, что грузовики с бетоном пойдут по Северному обходу. Который, правда, пока не построен.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- Сейчас должны быть выделены деньги на его проектирование, в генплане эта дорога будет. До этого участка будет. Она скорее всего, будет соединяться с этой дорогой до Мосино- Спасское-Мосино. И будет соединяться под Юрьев-Польской трассой.На текущий момент строительство и не разрешено и приостановлено. Администрация Суздальского района и подрядчик получили представления от прокуратуры.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Если вдруг у них появится интерес уйти с этого участка, мы готовы им предложить свою территорию, если они сами изъявят это желание.А пока жители Мосино продолжают собирать подписи против строительства и готовят новые обращения.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".