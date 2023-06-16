Во Владимире прошли публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2022 год. Расходование...

Во Владимире прошли публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2022 год.Расходование средств было эффективным и не вызывает серьезных нареканий. Подробности у Александра СыпченкоЦифры годового отчета об исполнении областного бюджета говорят сами за себя. Доходная часть составила почти 100 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов больше чем в 2021-м.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области- Задачи, которые были поставлены Президентом РФ в сфере общественных финансов были реализованы, обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетов области, говорим не только об областном, но и муниципальных бюджетах тем самым сохранено доверие к финансовой системе.Значительная часть доходов бюджета это налоговые и неналоговые поступления. Более 66 миллиардов. Большинство расходов бюджета - социальной направленности. Средства идут на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Каждый третий бюджетный рубль - на поддержку семей с детьми.Артём Манов, зампредседателя Счетной палаты Владимирской области:- Отмечаем, что основным инструментом достижения целей бюджетной политики в 2022-м году определены государственные программы, включающие в себя региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроектов.Местным бюджетам в прошлом году предоставлялись субсидии на строительство школ и детских садов, ремонт дорог, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, комплексное развитие сельских территорий, а также охрану окружающей среды. В 2022 году муниципалитетам за счет федеральных бюджетных кредитов предоставлялись новые меры поддержки в рамках реализации инфраструктурных проектов.Роман Кавинов, зампредседателя Законодательного собрания Владимирской области:- Совокупный размер госдолга Владимирской области составляет порядка 6 миллиардов рублей, так вот более половины из этого долга - это инвестиционный бюджетный кредит то есть это деньги на развитие нашего региона.Все рекомендации участников публичных слушаний предыдущего периода были учтены, говорит председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков. Там, где требовалось дополнительное финансирование, оно увеличено втрое.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:- На массовый спорт предлагалось увеличить расходы - увеличены, на материально-техническое обеспечение детских лагерей оздоровительных также была рекомендация и она исполнена. Видим, что правительство области прислушивается к мнению участников публичных слушаний, к мнению депутатов и к мнению жителей. Будем совершенствовать этот механизм.Участники слушаний отметили сбалансированность и прозрачность областного бюджета за 2022 год и рекомендовали утвердить отчет о его исполнении.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".