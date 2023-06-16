В городе подвели промежуточные итоги ЕГЭ.

Во Владимире подвели промежуточные итоги ЕГЭ. Результаты по русскому языку и математике опубликовала пресс-служба мэрии.Из 1521 выпускника экзамен по русскому сдали 1507. При этом 85 одиннадцатиклассников набрали более 73 баллов, получив оценку «отлично». Шесть школьников получили 100-баллов.Математику базового уровня сдали 825 из 835 ребят, 323 человека получили пятёрки. Профильные испытания проходили 688 владимирцев, из которых 632 успешно прошли аттестацию. Пятёрки получили 267 человек. На 100 баллов экзамен сдала лишь ученица школы №36.Впереди у ребят информатика и иностранные языки.