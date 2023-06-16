Во Владимире состоялось закрытие десятого фестиваля Музыкальная экспедиция. Десятая Музыкальная...

Во Владимире состоялось закрытие десятого фестиваля "Музыкальная экспедиция".Десятая Музыкальная экспедиция финишировала. По традиции ее заключительный концерт прошел на самой старой площади Владимира- Соборной. Все подробности у ВерыЕжегодное музыкальное путешествие по историческим местам подошло к концу. Для тех, кто не смог примкнуть к "Музыкальной экспедиции" и посетить концерты в глубинке - финальный аккорд в самом сердце Владимира.Светлана Шевченко:- Каждый год обязательно. Это прекрасная возможность послушать хорошую музыку в роскошном исполнении. Увидеть знакомых , которых не видел очень давно!Алексей:- Первый раз. Очень нравится. Любите музыку классическую?Хочу привить сыну. Сам люблю очень.Музыкальный фестиваль на открытом воздухе завоевал любовь жителей и гостей области. Людей привлекает непринужденная атмосфера, возможность вырваться из рутины в самые красивые места региона, своими глазами увидеть старинные храмы и усадьбы, а главное - послушать лучшие произведение классической музыки в исполнении виртуозов. "Музыкальной экспедиции" 9 лет. Все эти годы на новые подвиги участников "экспедиции" вдохновляет заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов. А проект вдохновляет его.Борис Андрианов, заслуженный артист России, художественный руководитель "Музыкальной экспедиции":- Казалось все объехали. Уже невозможно и тут вдруг появляются какие-то фантастические замки на фоне, которых мы играем. Которые, надеюсь, в скором времени станут жемчужиной на карте Владимирской области.Музыканты вместе с Владимирским губернаторским оркестром и его дирижером Артемом Маркиным в этом году прошли по местам , связанным с великими русскими полководцами Александром Суворовым, Петром Багратионом. Проект стал знаменит за пределами области. Только в этом году собрал более 8 тысяч зрителей. В этом заслуга и дирижера оркестра Артема Маркина. 25 лет он руководит коллективом. Маэстро присвоено звание заслуженного артиста России. Спецгостем проекта этим летом стал котртенор Василий ХорОшев. По его словам фестиваль - уникальная возможность для солиста исполнить те произведения, которые в обычной профессиональной деятельности нет возможности исполнить.Василий Хорошев, оперный певец, контртенор, участник "Музыкальной экспедиции":- Здесь такая возможность предоставляется благодаря прекрасному симфоническому оркестру под управлением заслуженного артиста России Артема Эдуардовича Маркина. И это некий симбиоз звука, солиста и оркестра здесь он особо ярко чувствуется.В финальном концерте звучали и фрагменты из опер и инструментальных концертов западноевропейских классиков, а виртуозные композиции академического жанра соседствовали с культовыми композициями гитаристов 20 века. Чтобы каждый из тех, кто пришел на площадь, смог услышать что-то для себя и для души.Вера Куликова, Мария Платанюк, Илья Хлудов, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".