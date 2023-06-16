Во Владимире состоялось закрытие десятого фестиваля Музыкальной экспедиции. Гала-концерт...

Во Владимире состоялось закрытие десятого фестиваля "Музыкальной экспедиции".Гала-концерт "Музыкальной экспедиции" собрал на Соборной площади Владимира этим вечером сотни меломанов. Десятый юбилейный фестиваль подошел к концу.Главное музыкальное путешествие этого лета завершилось яркой доминантой. Программу гала-концерта организаторы адресовали самому широкому кругу слушателей. Прозвучали фрагменты из классических опер и популярных инструментальных произведений, виртуозные пьесы и композиции культовых гитаристов двадцатого века. Маршрут экспедиции в этом году прошел через пять красивейших исторических мест, родовых имений и усадеб. Которые по-новому смогли открыть для себя и постоянные гости фестиваля, и вновь приглашенные "звезды".Василий Хорошев, оперный певец, контртенор, участник "Музыкальной экспедиции":- Она мне запомнилась прекрасной, на удивление, погодой. Высокопрофессиональными музыкантами. И очень-очень теплой публикой, которая по-настоящему истово желает слушать нашу великую классическую русскую музыку. Это некий медиатор, некий резонанс, который помогает преодолевать проблемы и верить в лучшее.