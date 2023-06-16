Члены ГСК подали в суд, чтобы опротестовать действия администрации.

Во Владимире суд обязал мэрию временно приостановить снос 200 гаражей в ГСК «Юбилейный». Об этом сообщили во Фрунзенском районном суде.Напомним, что на минувшей неделе влаимирцы к Путину с просьбой вмешаться в процесс демонтажа боксов в Добром. Горадминистрация , что металлические конструкции установлены незаконно, а на территории царит антисанитария. Власти планируют ликвидировать постройки и заняться благоустройством участка под кооперативом.Члены ГСК подали в суд, чтобы опротестовать действия администрации. Заседание назначено на 28 июня. Пока идут судебные тяжбы гаражи сносить не будут.