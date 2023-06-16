В субботу во Владимире пройдёт уже ставший ежегодным фестиваль “Богатырские игры”. Мероприятие будет посвящено народным традициям и отечественным видам спорта. Жителей и гостей города

В субботу во Владимире пройдёт уже ставший ежегодным фестиваль “Богатырские игры”. Мероприятие будет посвящено народным традициям и отечественным видам спорта. Жителей и гостей города ждут соревнования по самбо, гиревому спорту, мас-рестлингу, армрестлингу и регби. Гвоздём программы станет шоу рекордов по силовому экстриму. Фестиваль будет проходить на Соборной площади. Открытие состоится 17 июня в 12:00. Прокомментируйте