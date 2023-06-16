Пожар произошел в многоквартирном доме №11 на улице Соколова-Соколенка. На место незамедлительно выехали пожарные. По прибытии выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на

Пожар произошел в многоквартирном доме №11 на улице Соколова-Соколенка. На место незамедлительно выехали пожарные. По прибытии выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир на площади 8 квадратных метров. 2 человек эвакуировано. К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!