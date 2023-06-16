Во Владимире жители дома, построенного еще до революции, уже много лет страдают от текущей ...

Во Владимире жители дома, построенного еще до революции, уже много лет страдают от текущей крыши.Расселить нельзя ремонтировать. Прокуратура намерена поставить запятую в этой фразе. Во Владимире жители дома, построенного еще до революции, уже много лет страдают от текущей крыши. Какие у них варианты, об этом в нашем репортаже. Чтобы убедиться в том, что дом проливает насквозь, рассказывает Павел, нужно побывать в квартире на цокольном этаже. Уже много лет необитаемой. Почти. Единственный житель - она...- Когда заливает, после этого появляется здесь... плесень...Дом 75-го года постройки. 1875-го. Два года назад жилищная комиссия обследовала здание, но аварийным его в итоге не признала. Из серьезных проблем - разрушающийся фасад и текущая крыша. Причем особенно сильно течь она начала после капитального ремонта в 2016-ом.Павел Борисов, житель дома:- Это крыша протекала зимой, в этом году, после протечек стало всё уже вылетать. Пятна. Протекало сверху до низу.То же самое в квартирах.- Вот видите, обои все отстали.Эффект от ремонта здесь носит краткосрочный характер.Вера Потапова, жительница дома:-Зимой лёд образуется на крыше- и всё течет. А сейчас еще и трубы отлетели и у меня прямо хлещет на окошко.-А у меня заливает всё окно- и в кухне и в комнате. Управляющая компания пыталась заставить подрядчика выполнить свои гарантийные обязательства, но выяснилось, что такого ИП больше не существует. Сейчас крышей обещает заняться Фонд капитального ремонта.Сергей Гудков, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Владимирской области:- Людей мы бросать не будем. На сегодняшний момент мы сделали обмерные уже работы, Ведём проектирование по данному адресу и вот когда мы запроектируем это всё, мы обязаны будем по постановлению 615 выставить на аукцион эту кровлю, заключить контракт и работы будут выполнены.Целесообразно ли это делать или полуторавековое здание легче признать аварийным, должна выяснить прокуратура.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Прокурор пригласил ряд специалистов- это МЧС, инспекция государственного жилищного надзора, фонд капитального ремонта, которые являются специалистами в этом вопросе и которыми будет дана оценка всем доводам заявителей и после этого можно будет сделать вывод о необходимости признания или непризнания дома аварийным.Правда, сами его жители пока к единому мнению - расселять их или ремонтировать дом, так и не пришли. Манёвренный фонд может оказаться ничем не лучше.Никита Тарбеев, Илья Хлудов, Максим Калашников, Александр Чунаев, Вести Владимир.