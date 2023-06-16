В те времена на территории региона было море, в котором жили акулы, морские ежи, крабы и хищные головоногие моллюски.

Во владимирских Палатах 20 июня откроется выставка окаменелостей Мелового периода. Как сообщают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, горожане смогут увидеть останки животных, обитавших на Земле более 100 миллионов лет назад.В те времена на территории региона было море, в котором жили акулы, морские ежи, крабы и хищные головоногие моллюски.«Часть находок сделаны в Суздальском и Юрьев-Польском районах», - уточнили в ВСМЗ.Среди уникальных экспонатов: панцирь морского ежа и отпечаток панциря краба.