Во Владимирской области медалями За отвагу награждены двое сотрудников предприятия...

Во Владимирской области медалями "За отвагу" награждены двое сотрудников предприятия "Транснефть-Верхняя Волга". Алексей Зеленов и Леонид Гусаров знакомы более 30 лет, со времен службы на таджикско-афганской границе. Очередной горячей точкой для друзей стала зона специальной военной операции. Репортаж Александра Сыпченко- Награждается медалью "За отвагу" Зеленов Алексей Анатольевич.Военный комиссар Камешковского района Иван Никитин с гордостью зачитывает приказ Президента России о присвоении медали "За отвагу" сотруднику компании "Транснефть-Верхняя Волга" Алексею Зеленову. Мужество и самоотверженность, проявленные в зоне СВО, стали настоящим примером смелости и воинского долга.Алексей Зеленов, работник АО "Транснефть-Верхняя Волга":- Сразу откликнулся на это, пошел. То что задачу поставили, вроде бы выполнили все от нас зависящее. Шел именно, что-то изменить, чем-то помочь.Алексей Зеленов прибыл добровольцем в зону специальной военной операции в сентябре прошлого года. Выполнить все боевые задачи ему помогли не только личные качества, но и боевой опыт, полученный еще в 1993-м на таджикско-афганской границе.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Это очень важно с точки зрения патриотического воспитания, с точки зрения и понимания того, что защита отечества- это общая задача. поэтому, конечно же, когда защитники отечества чувствуют поддержку жителей это очень важно для их боевого духа.Леонид Гусаров из поселка Мелехово был командиром. Он, как и его боевой товарищ Алексей Зеленов, также удостоен медали "За отвагу". В боях с противником Леонид получил тяжелое ранение.Леонид Гусаров, работник АО "Транснефть-Верхняя Волга":- Я бы, конечно, если б не был ранен, еще раз съездил туда, просто сейчас неизвестно сколько будет лечиться рука, тут по больницам. Патриот я, наверное, своей страны.Всего в преддверии Дня России отмечены государственными наградами одиннадцать сотрудников предприятия "Транснефть-Верхняя Волга" - добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Медаль за отвагу была всегда у военнослужащих одной из самых достойных медалей, за проявленное мужество на полях сражения. Заслуженная награда, я просто горжусь нашими парнями, что они не струсили, честно выполняя свой воинский долг.Боевые товарищи Алексей Зеленов и Леонид Гусаров в один голос говорят - сражались не за медали, а за будущее нашей страны.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".