СК «ВИТ» получила представление, а гендиректора организации оштрафовали на 147 тысяч рублей.

Во Владимирской области подрядчика заставили завершить ремонт дороги в районе Леднево. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.«Владуправдор» и СК «ВИТ» заключили госконтракт на 13 млн рублей, по которому компания обязалась отремонтировать участок трассы «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский». Сроки вышли, но фирма выполнила работы лишь на 75%.СК «ВИТ» получила представление, а гендиректора организации оштрафовали на 147 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры были нарушения устранены, работы выполнены в полном объёме.