Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по зарплате пяти...

Во Владимирской области после вмешательства прокуратуры выплачена задолженность по зарплате пяти работникам предприятия.Александровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства.Установлено, что в одной организации, обанкротившейся в 2019 году, имеется задолженность по заработной плате в размере 140 тыс рублей перед пяти бывшими работниками. В связи с отсутствием денег у организации, окончательный расчет при увольнении работники не получили.Бывшие сотрудники предприятия обратились с исковыми заявлениями о взыскании невыплаченной заработной платы в суд. Заявления работников рассмотрены, признаны обоснованными. Возбуждены исполнительные производства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.На момент проверки решения суда исполнены не были.В ходе проверки установлено, что учредителем организации является, в том числе, администрация одного из муниципальных образований Александровского района.Городским прокурором в интересах бывших сотрудников поданы заявления о замене стороны в исполнительных производствах с организации-должника на соответствующую администрацию-учредителя.В итоге, заявления прокурора рассмотрены, задолженность по заработной плате полностью погашена.Фото pxfuel.com