Уик-энд пройдёт без осадков.

Во Владимирской области в выходные ожидается до +26 градусов жары. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».В субботу утром столбик термометра поднимется до отметки +22, а к полудню прибавит ещё четыре градуса. Синоптики обещают солнечный день. Скорость порывов северного ветра не превысит 3-5 метров в секунду. Дождей не ожидается.В воскресенье, 18 июня, будет до +22. Метеорологи прогнозируют переменную облачность. К вечеру похолодает до +13.Атмосферное давление в течение уик-энда будет колебаться от 745 до 749 мм ртутного столба.