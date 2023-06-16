Во Владимирской области вступил в силу вынесенный с участием присяжных приговор за изготовление...

Во Владимирской области вступил в силу вынесенный с участием присяжных приговор за изготовление наркотиков.На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Камешковским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым Самсонов М.В. и Петренко Д.Р. признаны виновными. Судом установлено, что в феврале 2019 года они в арендованном на территории Камешковского района доме оборудовали химическую лабораторию, приобрели необходимые вещества, материалы и приступили к изготовлению наркотических средств.В марте 2019 года их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которыми из нарколаборатории было изъято более полутора килограммов наркотических средств в особо крупном размере.Приговором суда Самсонову М.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Петренко Д.Р. – в виде 9 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. сообщила пресс служба судов Владимирской области.Осужденные просили облсуд отменить приговор, считая представленные коллегии присяжных заседателей доказательства стороны обвинения полученными с нарушением требований закона. И направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.Однако 15 июня 2023 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.Фото: https://www.pxfuel.com/en