Она заменит банкноты старого образца.

Во Владимирской области в обращение поступила модернизированная 100-рублёвая купюра с QR-кодом. Она заменит банкноты старого образца.Как рассказали в реготделении Банка России, дизайн новых дензнаков выполнен в оливково-оранжевой цветовой гамме. На лицевой стороне билета банка России изображена Спасская башня Кремля с курантами, а на тыльной — Ржевский мемориал советскому солдату.В качестве защиты от подделок используются водяные знаки, микроизображения и микротекст, видимые только в лупу. Символ рубля выполнен с «кипп-эффектом», также использованы «ныряющая» защитная нить и переливающаяся цифра 100, которая виднеется слева под гербом на лицевой стороне.При сканировании QR-кода владелец переходит на сайт регулятора, где опубликованы данные о признаках подлинности купюры.