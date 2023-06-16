Во Владимирской области выгорели сразу 10 гаражей. Накануне в 23 часа 13 минут в Коврове на улице...

Во Владимирской области выгорели сразу 10 гаражей.Накануне в 23 часа 13 минут в Коврове на улице Олега Кошевого, 13 загорелись кирпичные боксы. Пламя и дым было видно со всех концов города.По предварительным данным, пострадало имущество и крыши 10 сараев.Площадь возгорания оставила 200 км метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Пожар потушили 13 сотрудников МЧС.Фото ВК "Это Ковров"