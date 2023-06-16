Модернизированная купюра уже поступила в оборот, она будет постепенно заменять старые купюры образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Сколько новых сторублевок завезли в регион

Модернизированная купюра уже поступила в оборот, она будет постепенно заменять старые купюры образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Сколько новых сторублевок завезли в регион – неизвестно. В Отделении Владимир Банка России сказали, что это конфиденциальная информация. Главное, что скоро владимирцы смогут расплачиваться новой купюрой, наравне со старыми. Дизайн новых 100-рублей выполнен в