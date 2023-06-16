Художник-эмальер и коллекционер Елена Сахарова из Владимира рассказала о своих творческих...

Художник-эмальер и коллекционер Елена Сахарова из Владимира рассказала о своих творческих успехах.Хотите "елового чаю"? Осенью в областной научной библиотеке состоится презентация книги рассказов семьи путешественников с таким названием. Оформила её местный эмальер Елена Сахарова. О ее удивительной домашней коллекции расскажет Вера Куликова.С этого блюдца с тюльпанами и началась коллекция фарфора Елены Сахаровой. Художнице оно досталось от бабушки и увлекло в собирательство чайных сервизов.Елена Сахарова, член Союза художников России:- И вот блюдца тюльпановые. Вот с детства как-то мне запал. Может из того , что у нас и тюльпаны красные вот эти в саду. И я решила вот этот сервиз весь восстановить и маму порадовать. Было 8 марта мама пришла и увидела это сервиз. Естественно было столько удивления. Откуда. Я же помню сама разбивала там.Примечательно, что авторами дулевского сервиза стали художники Ленинградского фарфорового завода. Скульптор Серафима Яковлева придумала форму чашки -тюльпан, а художник Анна Яцкевич- рисунок цветка на черном фоне .Елена Сахарова, член Союза художников России:- Во-первых, это Дулево. Это практически это рядом по дороге в Москву Ликино-Дулево.Это как бы Орехово-Зуевский район. И как бы начала изучать историю этого завода и художников как бы многих читать про них. Про эти все формы, которые они придумывали, вот эту роспись.Своя "сервизная история" есть в разных областях России, рассказывает Елена. На дулевском фарфоре "расцветают" не только тюльпаны , но и тигровые лилии, "Астры", "Розовая ветка", "Сирень".Елена Сахарова, член Союза художников России:- Вот эта роспись живая, вот эти агашки так называемые вот эта роспись. Ну это потому что женщины, которые там сидели -расписывали, они были в основном Агафьи, и поэтому роспись по их имени так агашками и стали называть вот эти розы такие расписные. Очень свободная кисть такая. Вот это движение.Еще одна страсть коллекционера- павлопосадские платки- колоритная деталь не только повседневного гардероба, но и акцент в декораторском деле. Фантазии мастера нет предела. У Елены Сахаровой платки даже в натюрмортах."Волшебница"-старинный восстановленный рисунок. Вот в Суздале, когда Мордюкова сидела там тоже, наверное, в таком сидела. "Женитьба Бальзаминова".Елена Сахарова, член Союза художников России:- Вот "Молитва", тоже восставленный этот рисунок белый допустим, а это тот же рисунок, но уже в другом колорите. Уже видите черный.Каждый такой платок- настоящее произведение искусства. Без них нельзя сегодня представить целостную картину яркой и многоликой русской культуры. Сама Елена- эмальер. Редкая специальность для женщины. Работы Елены разных лет составили "живую" экспозицию. Она меняется, как времена года за окном. Любимый образ мастера- сорока.Елена Сахарова, член Союза художников России:- У меня рядом где-то поселились сороки. Они часто стрекочат, то устраивают какие-то свои разговоры. Гоняют котов очень смешно. Если далеко где-нибудь нахожусь даже не в России, я вижу сороку, мне кажется что это та сорока, которая у меня около дома прилетала. Поэтому ,наверное, у меня такое чувство к сорокам.А еще Елена Сахарова иллюстрирует книги. Для сборника рассказов московской писательницы Светланы Дубровиной Елена специально создала эмали.Елена Сахарова, член Союза художников России:- На развороте, когда книжку открываете первую, вот это вот обложка. Называется "Еловый чай." Они поехали один раз на лыжах с папой в еловый лес зимой и на костре себе сварили такой еловый чай, поэтому и называется.Книга уже вышла. Осенью во Владимире в областной научной библиотеке пройдет ее презентация. Специально к этому событию художница готовит выставку своих эмалей.Вера Куликова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".