За срыв сроков ремонта дороги во Владимирской области подрядчик оштрафован на 147 тысяч...

За срыв сроков ремонта дороги во Владимирской области подрядчик оштрафован на 147 тысяч рублей.Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что между ГБУ «Владуправдор» и ООО СК «ВИТ» заключен контракт на сумму более 13 млн рублей на ремонт автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» с заменой сборной железобетонной трубы на 58 км трассы вблизи села Леднево. В срок до 25.10.2022.В ноябре 2022 года установлено, что работы по контракту выполнены только на 75 процентов. Не закончены работы по восстановлению дорожного полотна, не ликвидирован временный объезд.В адрес ООО СК «ВИТ» внесено представление. В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге ему назначен штрафа в размере более 147 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Нарушения устранены, обязательства исполнены.Фото: https://www.pxfuel.com