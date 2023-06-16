За срыв сроков ремонта дороги во Владимирской области подрядчик оштрафован на 147 тысяч...
За срыв сроков ремонта дороги во Владимирской области подрядчик оштрафован на 147 тысяч рублей.
Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что между ГБУ «Владуправдор» и ООО СК «ВИТ» заключен контракт на сумму более 13 млн рублей на ремонт автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» с заменой сборной железобетонной трубы на 58 км трассы вблизи села Леднево. В срок до 25.10.2022.
В ноябре 2022 года установлено, что работы по контракту выполнены только на 75 процентов. Не закончены работы по восстановлению дорожного полотна, не ликвидирован временный объезд.
В адрес ООО СК «ВИТ» внесено представление. В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге ему назначен штрафа в размере более 147 тысяч рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Нарушения устранены, обязательства исполнены.
Фото: https://www.pxfuel.com