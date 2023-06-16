Заведующая детсадом во Владимирской области частично признала свою вину в падении наледи на голову...

Заведующая детсадом во Владимирской области частично признала свою вину в падении наледи на голову ребенка.В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Напомним, с крыши здания филиала № 1 МБДОУ «Детский сад № 7» села Ополье Юрьев-Польского района произошел сход льда и снега на полуторагодовалую девочку. Позже выяснилось, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом правой голени.Ранее пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что женщине вынесено обвинительное заключение. В котором установлено, что она, занимая должность заведующей, не исполняла свои обязанности по техническому обслуживанию здания детского сада. А именно, очистке крыши от снега и льда.теперь решение должен вынести Юрьев-Польский районный суд.