Жаркое солнце при северном ветре сделает погоду во Владимирской области комфортной. 17 июня, по...

Жаркое солнце при северном ветре сделает погоду во Владимирской области комфортной.17 июня, по прогнозам синоптиков во Владимирской области будет ясный и жаркий день. Столбики термометров днем поднимутся до отметки +27°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.Ветер северный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток будет меняться от 746 до 749 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.Фото pxfuel.com