Администрацию Суздальского района и «Суздальские коммунальные системы» обязали модернизировать водозабор.

В Суздальском районе жители села Ославское пьют воду с повышенным содержанием марганца. После жалоб людей прокуроры провели проверку местного МУПа.По результатам исследований проб воды в ней выявлено превышение марганца и несоответствие нормативам жёсткости. Пока власти кормят селян обещаниями, прокуратура подала иск в суд и выиграла дело. Администрацию Суздальского района и «Суздальские коммунальные системы» обязали модернизировать водозабор.Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.