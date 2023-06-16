Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и Меркурий выстроятся в линию в определённом секторе земного небосвода.

Жители Владимирской области 17 июня увидят Парад планет. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и Меркурий выстроятся в линию в определённом секторе земного небосвода.Лицезреть космическое явление можно будет невооружённым глазом, но лучше всё-таки вооружиться телескопом. Для этого нужно уточнить время рассвета и приступить к наблюдению как минимум за час. Завтра в 33-ем регионе Солнце начнёт восходить примерно в 03:30.Первым появится Юпитер, за ним Нептун, далее Сатурн и Уран, а затем и Меркурий завершит выстраивание космических тел. Главное - не перепутать планеты со звёздами. Первые - светятся постоянно, а вторые - мерцают.