Лето – время ярких красок и стильных решений, включая маникюр. Звездные нейл-мастера продолжают вдохновлять нас новыми идеями. Собрали пять модных трендов летнего маникюра, которые можно позаимствовать у знаменитостей.

Лето – время ярких красок и стильных решений, включая маникюр. Звездные нейл-мастера продолжают вдохновлять нас новыми идеями. Собрали пять модных трендов летнего маникюра, которые можно позаимствовать у знаменитостей.Жемчужные берега: Хромированный маникюр в летних оттенкахХейли Бибер вдохновляет своим нежным и элегантным маникюром. Полупрозрачная нюдово-розовая основа, белые цветы и стразы создают романтичный образ. Этот дизайн подчеркнет женственность и изысканность любой женщины.Космический хромДуа Липа представила новый трендовый маникюр "кошачий глаз" — хромированный с бирюзовым отливом и шиммером. Этот дизайн добавит экстравагантности и стиля к смелым летним образам.Все цвета радугиСелена Гомес выбрала для своего маникюра разноцветные оттенки, демонстрируя яркость и разнообразие. Этот стиль подходит для тех, кто не любит ограничиваться одним цветом и стремится к яркому и запоминающемуся образу.Опалово-пастельный блескКайли Дженнер запустила тренд с хромированно-пастельными ногтями, создавая мерцающий дизайн, который привлекает внимание. Этот стиль подойдет для тех, кто любит блеск и хочет добавить нежности своему образу.Желтый одуванчикКамилла Кабелло воплотила в жизнь яркий оттенок желтого на своих ногтях, создавая солнечный и энергичный образ. Этот выбор подчеркнет вашу индивидуальность и станет отличным дополнением к загорелой коже летом.