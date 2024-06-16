Во Владимирской области узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату поможет...
Во Владимирской области узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату поможет искусственный интеллект
Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан
На официальном интернет-сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области есть удобный электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно узнать об имеющихся задолженностях и произвести их оплату, не выходя из дома.
Также дистанционно узнать о задолженности можно, позвонив по номеру телефона 8 (800) 303-00-00. На звонок ответит голосовой бот ФССП России – Полина.
Голосовой бот Полина поможет:
Сообщать абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств на основании сведений, полученных при общении с гражданином: ФИО, даты рождения и региона регистрации;
Предоставлять расширенную информацию после подтверждения личности гражданина с помощью дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС;
Консультировать о наличии или отсутствии исполнительных производств, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности;
Предупреждать о наложении ареста на имущество и банковские счета;
Информировать об имеющихся запретах и ограничениях, например, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении имущества или об ограничении выезда за пределы РФ;
Подсказывать данные о порядке личного приема сотрудников, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведения о государственных услугах, предоставляемых судебными приставами.
"На портале Госуслуг можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет стороны исполнительного производства», позволяющим должникам и взыскателям направлять в УФССП России по Владимирской области заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме", - рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.
Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, и позволяет исключить личные визиты сторон исполнительного производства в структурные подразделения Главного управления.
Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky