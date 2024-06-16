Около 1000 спортсменов примут участие в международном заплыве на Оке в Муроме 1000 пловцов из 185...

Около 1000 спортсменов примут участие в международном заплыве на Оке в Муроме1000 пловцов из 185 городов соберутся 22 июня 2024 года на Оке в Муроме. Дистанции: 1 миля, 5 км и 10 км подойдут пловцам любого уровня, вода обещает быть комфортной, новичкам течение поможет уложиться в лимиты, а опытным пловцам - обновить личники.В 2023 году богатырский заплыв X-WATERS прошел в Муроме в первый раз. В этом году ожидается вдвое больше участников, сообщает "Муром 24.рф".Спортсменов ждут живописные берега Оки, которые постоянно меняют свой облик, быстрое течение, которое поможет побить личный рекорд, множество островов и отмелей с песчаным дном, где можно отдохнуть и насладиться красотой реки.Кроме того, зрителей прекрасные виды муромской реки и двух красивейших мостов, а также реконструкция сражения на мечах от клуба «Вареж», зажигательные выступления муромских артистов и не только.Фото: "Муром24.рф"