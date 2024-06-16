Страшно, аж жуть: владимирцам рассказали об одном из главных и интереснейших персонажей...

"Страшно, аж жуть": владимирцам рассказали об одном из главных и интереснейших персонажей славянской мифологииГлавная героиня очередного выпуска - Баба-Яга. Наверное, нет тех, кому был бы неизвестен этот персонаж.Баба-яга — персонаж сказок восточных славян, имеющий мифологические корни, обладающая сверхъестественными способностями и связанная с миром мёртвых. Важный признак Бабы-яги — её костяная нога.На Радио России Владимир доктор филологических наук, доцент департамента филологии Московского городского университета Ирина Якушевич рассказала про русский дух, и про избушку на сложном поворотном механизме..А начнем с портретной характеристики....Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky