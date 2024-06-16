В Гусь-Хрустальном районе ведется масштабная реконструкция очистных сооружений В 2024 году ...

В Гусь-Хрустальном районе ведется масштабная реконструкция очистных сооруженийВ 2024 году администрация Гусь-Хрустального района получила 178,5 млн рублей из областного бюджета на реконструкцию очистных сооружений благодаря реализации государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области». Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Проект предусматривает демонтаж старых зданий и оборудования и строительство комплекса новых очистных сооружений производительностью 200 кубометров в сутки.К настоящему времени работы сделаны уже на 25 процентов работ: выполнены демонтаж старого оборудования, рекультивация, ведётся заливка фундаментов под новую КНС и сливную станцию, под основное здание очистных и здание лаборатории, начата прокладка наружных сетей водоснабжения. Необходимое оборудование заказано, закуплено и хранится на складе подрядчика.«Жители очень долго его ждали. В нынешних условиях это уже новые технологии. Оборудование достаточно сложное. Это новая, современная система очистки. Все стоки будут соответствовать санитарным нормам», – отметила Марина Садофьева, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.Очистные сооружения канализации в Золотково были введены в эксплуатацию в 1974 году, они сильно устарели и не в состоянии обеспечить нормативные показатели очистки. Реализация проекта значительно улучшит экологическую ситуацию и создаст благоприятные условия для жизни населения.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области