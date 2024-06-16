В Клязьминско-Лухском заказнике сняли на видео подросшего птенца бородатой неясыти Эксперты...

В Клязьминско-Лухском заказнике сняли на видео подросшего птенца бородатой неясытиЭксперты областной дирекции особо охраняемых природных территории сняли на видео птенца бородатой неясыти. Специалист дирекции Максим Сергеев отправился проверять известное гнездо краснокнижных птиц в Клязьминско-Лухский заказник, но обнаружил его пустым...А на поваленной берёзе сидел один уже взрослый птенец. Он, сообщает инспектор, строил из себя очень страшное и опасное существо, щелкал клювом и растопыривал крылья, чтобы казаться больше.Что случилось с другими птенцами - неизвестно. В дирекции отмечают, что на всей территории Балахнинской низины сейчас наблюдается спад численности этого вида сов - им сложно добывать корм, чтобы прокормить большой выводок, поэтому не все птенцы выживают.