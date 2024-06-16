В Меленковском районе мать тринадцатилетнего сына-инвалида добивается обеспечения жизненно важным...

В Меленковском районе мать тринадцатилетнего сына-инвалида добивается обеспечения жизненно важным лекарствомВ Меленковском районе прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения.Известно, что тринадцатилетний сын заявительницы является инвалидом, страдает неврологическим заболеванием, по жизненным показаниям ему назначен лекарственный препарат, который несовершеннолетний вправе получать бесплатно.Однако, органами системы здравоохранения региона ребёнок необходимым лекарством своевременно не обеспечен."По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» и министерства здравоохранения региона обеспечить маленького пациента жизненно важным лекарственным препаратом", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Заявленные требования судом удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.Ранее мы рассказывали, в Коврове семилетний мальчик-инвалид не получал жизненно важные лекарства, инвалиду из Владимира отказали выдать льготные лекарстваФото сгенерировано нейросетью Kadinsky