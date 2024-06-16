Новый однозальный спорткомплекс построят в Муроме.

В Муроме планируется строительство нового однозального спорткомплекса, как заявил глава округа, Евгений Рычков 14 июня. Предполагается, что строительство нового спорткомплекса будет завершено к 2024 году, а к 2025 году также планируется построить еще один зал в Привокзальном микрорайоне. Кроме того, планируется благоустроить сквер с детской площадкой, уличными тренажерами, пешеходными дорожками и озеленением между улицей Ленина и спорткомплексом.Новый зал будет построен на пустыре за сквером у магазина "Кумир" в центральной части города. По мнению властей, именно здесь имеется наибольший дефицит подобных спортивных сооружений из-за высокой плотности многоэтажной застройки. Больше половины населения города проживает в этом районе.