Владимирцы смогут наблюдать июньский звездопад Боотиды В период с июньского солнцестояния до...

Владимирцы смогут наблюдать июньский звездопад БоотидыВ период с июньского солнцестояния до сентябрьского равноденствия жители Владимирской области смогут увидеть десять метеорных потоков, в том числе знаменитые Персеиды и обильные Южные δ-Аквариды. Об этом сообщает канал "Астрономические новости".Звездопад Боотиды можно будет увидеть в период с 22 июня по 2 июля 2024 года. Он достигнет максимальной активности 27 июня – вскоре после полнолуния, поэтому наблюдать метеоры лучше всего в трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны (при условии благоприятных погодных условий и чистого неба). Поток будет виден в Северном полушарии.Название звездопаду дало созвездие Волопас. Июньские Боотиды происходят от короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке.Этот метеорный поток непредсказуем. Всплески его активности были отмечены в 1998 году (50-100 метеоров в час) и в 2004 году (20-50 метеоров в час).С годами метеоритный поток угасает, поэтому эксперты предупреждают не ждать потрясающего зрелища и рассчитывать максимум на 1—2 метеора в час.Ранее мы рассказывали, жители Владимирской области смогут увидеть метеорный поток Лириды, в 2023 году жители Владимирской области смогли увидеть самую яркую комету 2023 года.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky