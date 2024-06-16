Владимирские актеры стали участниками арт-школы театра кукол десятого арт-кластера Таврида на...

Владимирские актеры стали участниками арт-школы театра кукол десятого арт-кластера "Таврида" на ВДНХАктеры Владимирского областного театра кукол - Илья Алаев и Елена Тюрина - стали участниками арт-школы театра кукол десятого арт-кластера "Таврида" на ВДНХ.Несколько дней участники работали над сценическим дыханием и движением, речью, вникали в тонкости режиссуры, слушали лекции о философии современного театра, посещали кукольные спектакли и творили сами.По итогам курса владимирские актёры получили удостоверения о повышении квалификации театрального училища имени Щукина.