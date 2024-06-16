35-летний пешеход погиб после того, как его сбила фура. Авария произошла 15 июня в 22:03 на 20-ом км трассы Р-132 в западном соединении М-7 во Владимире. О ДТП сообщили в ГАИ. За рулем фуры «Сани 495АС»был

35-летний пешеход погиб после того, как его сбила фура. Авария произошла 15 июня в 22:03 на 20-ом км трассы Р-132 в западном соединении М-7 во Владимире. О ДТП сообщили в ГАИ. За рулем фуры «Сани 495АС»был 28-летний водитель. Он ехал в сторону Москвы по правой стороне дороги. Пешеход хотел перебежать дорогу в неустановленном месте в