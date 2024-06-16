Работы проведут до конца 2024 года.

Во Владимире до конца 2024 года установят 40 умных светофоров. В городе ведутся работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы.В будущем ИИ будет в автоматическом режиме регулировать движение транспорта во Владимире и окрестностях. Это позволит решит проблему с загруженностью центра и пробками, снизит аварийность.Накануне замглавы городской администрации Глеб Серегин посетил Центр безопасности дорожного движения Владимирской области. На данный момент смарт-системами — видеодетекторами и контролерами — оборудованы 20 светофоров. До конца года во Владимире установят еще 40 умных светофоров.Напомним, что в городе по нацпроекту .