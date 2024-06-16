Во Владимирской области госпошлина на получение загранпаспорта нового образца подскочит на...

Во Владимирской области госпошлина на получение загранпаспорта нового образца подскочит на 20%Президент РФ подписал закон о повышении госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов. Такое изменение коснется граждан всей страны.Теперь за взрослый паспорт придётся выложить не 5 000, а 6 000 рублей. Для детей до 14 лет цена тоже выросла — с 2 500 до 3 000 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал "Travel News"Эти изменения уже подписаны президентом России. А вот пошлины за обычные загранники без чипа остаются прежними: 1 000 рублей для детей и 2 000 рублей для взрослых.Так что ещё есть время подать заявку и заплатить по старым ценам.Кстати, жителям Калининградской области повезло больше — они могут оформить паспорт бесплатно.Фото: телеграм-канал Travel News