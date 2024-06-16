На предприятии не соблюдались технические регламенты.

Во Владимирской области поставщика молочной продукции оштрафовали за ржавчину.Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону, Костромской и Ивановской областям. Специалисты организовали внеплановую проверку на предприятии в Вязниковском районе. Оказалось, что сотрудники завода не соблюдали технические регламенты.Предприятие поставляет молочную продукцию в социальные учреждения Нижегородской и Владимировской областей — больницы, детские дома, реабилитационные центры, университеты. На оборудовании нашли следы ржавчины и коррозии. В результате фирму оштрафовали.Ранее в Вязниковском районе в молочных продуктах обнаружили кишечную палочку.