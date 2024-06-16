Жительница Вязников, пытаясь сохранить 15 тысяч рублей, перевела мошенникам более 4 миллионов На...

Жительница Вязников, пытаясь сохранить 15 тысяч рублей, перевела мошенникам более 4 миллионовНа территории региона по-прежнему еженедельно десятками регистрируются хищения, совершаемые со счетов граждан путём обмана.При этом преступники придумывают всё новые и новые мошеннические схемы, а жители региона ежедневно переводят им крупные денежные суммы.Так в полицию обратилась жительница г. Вязники, которой в телефонном разговоре мошенник сообщил о необходимости перевести деньги на «безопасный» счёт. Имея всего 15 тысяч личных сбережений, женщина взяла кредиты в двух банках на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, которые вместе со своими деньгами перевела злоумышленникам.Жительница Юрьев-Польского под предлогом сохранности денежных средств и перевода их на безопасные ячейки перевела преступникам 2, 9 млн рублей, а её земляк с целью отмены незаконно оформленных кредитов перевёл мошенникам 3,3 млн рублей, при этом на 3,2 млн рублей он оформил кредит в четырёх банках.Жителю Собинского района в телефонном разговоре неизвестный предложил дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств на торговых площадках. Поверив собеседнику, потерпевший взял два кредита, а также микрозайм на общую сумму более 1, 7 млн рублей, которые перевёл мошенникам.Жительница Коврова для таких же целей взяла в кредит в различных организациях (в том числе микрозайм под 98,55 % годовых) почти 3,7 млн рублей и вместе с личными сбережениями в размере более 2, 8 млн рублей перевела преступникам.Аналогичным способом житель Кольчугино лишился свыше 1,4 миллиона рублей, а жительница Александрова – 2 миллионов, полтора из которых взяла в кредит.Жертвами злоумышленников становятся не только взрослые, но и дети.В полицию обратился житель Вязников, десятилетнюю дочь которого путем переписки в мессенджере «Телеграмм» неизвестный ввел в заблуждение, сообщив о выигрыше валюты в игре «Roblox». Для получения «выигрыша» девочка перевела с отцовской карты более 100 тысяч рублей и могла бы перевести ещё, если бы банк не заблокировал операцию.А на следующий день в полицию пришла его землячка, сообщив, что её ребёнок установил неизвестную компьютерную программу, посредством которой у неё похищено более 230 тысяч рублей.По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.В связи с этим, прокуратура области в очередной раз призывает жителей региона бдительнее относиться к звонкам от неизвестных лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, лёгком заработке, причитающихся выплатах и пособиях и пр.В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекращайте общение, не совершайте каких-либо операций по передаче (переводу) денег и обращайтесь в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Ранее мы рассказывали, в каком случае банк вернет деньги клиенту, которого обманули мошенникиФото сгенерировано нейросетью Kadinsky