Сезон грибов приносит позитивные эмоции жителям и добавляет работы спасателям. Любители «тихой охоты» частенько ищут добычу в знакомых местах, будучи уверенными, что именно они точно не

Сезон грибов приносит позитивные эмоции жителям и добавляет работы спасателям. Любители «тихой охоты» частенько ищут добычу в знакомых местах, будучи уверенными, что именно они точно не заблудятся. Как себя обезопасить и помочь в случае чего себя найти, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Из поста «ЛизаАлерт» «Я в этот лес столько лет хожу, даже не знаю,