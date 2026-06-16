Во Владимир приехал «Цирк на воде» Шевченко шоу. Воздушная гимнастика, сложные трюки, которые никого не оставят равнодушным. На сцене артисты с громкими именами и опытом – они точно знают,

Во Владимир приехал «Цирк на воде» Шевченко шоу. Воздушная гимнастика, сложные трюки, которые никого не оставят равнодушным. На сцене артисты с громкими именами и опытом – они точно знают, как удивить публику и заставить аплодировать каждого. Фраза «Меня нечем удивить» – здесь не сработает. Удивление, восхищение и незабываемые эмоции – гарантированы. Андрей Шевченко, директор программы