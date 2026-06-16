Планируется обновить еще 521 объект в муниципалитетах.

Во Владимирской области успешно продолжается реализация уникального губернаторского проекта «Благоустроенный двор». В рамках этой инициативы уже завершены работы на 45 объектах в 9 муниципалитетах, включая 19 дворов и 26 прилегающих пространств.Губернатор Александр Авдеев принял решение продлить программу на 2026 год, выделив на эти цели из регионального бюджета 1,2 миллиарда рублей. За предыдущие два года (2024 и 2025) в рамках проекта было обновлено 1638 объектов, из которых 956 — дворы и 682 — прилегающие зоны.Министр ЖКХ Сергей Маевский отметил, что в текущем году по программе «Благодвор» планируется привести в порядок еще 521 объект (385 дворов и 136 прилегающих территорий). Субсидии на благоустройство, как и ранее, получат муниципалитеты с населением свыше одной тысячи человек и количеством многоквартирных домов более 15.Перечень работ включает ремонт проездов, тротуаров, установку освещения, скамеек, урн и обустройство парковок. Среди территорий, уже завершивших благоустройство в этом году, лидируют Судогодский округ и Суздальский район (по 10 объектов), а также Петушинский округ (8 объектов).