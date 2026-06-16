Владимирские журналисты и блогеры вошли в число победителей конкурса «Дорогами Золотого кольца».

Союз городов Золотого кольца официально объявил результаты пятого, юбилейного творческого состязания, в котором приняли участие представители медиасферы и авторы интернет-блогов.В текущем году организаторы получили 166 заявок на участие. Ключевая цель проекта заключается в том, чтобы сделать рассказы о знаменитом туристическом маршруте России более эмоциональными, содержательными и привлекательными для широкой аудитории.Торжественная церемония вручения заслуженных наград лучшим авторам пройдет тридцатого июня в городе Владимире.