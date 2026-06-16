В этом году из регионального бюджета направлено 6 млн рублей на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. Средства получат 15 учреждений из 11 муниципальных образований

В этом году из регионального бюджета направлено 6 млн рублей на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры. Средства получат 15 учреждений из 11 муниципальных образований области. Соответствующее постановление подписал Александр Авдеев. На рассмотрение конкурсной комиссии при областном Министерстве культуры поступило 45 заявок: 34 – по направлению «Инновационные культурно-досуговые и библиотечные акции и проекты»