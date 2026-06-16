На фоне паники среди водителей из-за ограничений на заправках в Правительстве Владимирской области заявили, что запасов топлива хватит на всех, а ситуация находится под контролем.

На фоне паники среди водителей из-за ограничений на заправках в Правительстве Владимирской области заявили, что запасов топлива хватит на всех, а ситуация находится под контролем. Владимирские сообщества в соцсетях уже несколько дней пестрят фотографиями и комментариями, мол, на некоторых АЗС появились объявления с ограничениями: бензин – не больше 20 литров в одни руки, дизель –