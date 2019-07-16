Доказательства, которые смогли бы аргументировать продление заключения Кирилла Вышинского под стражей, отсутствуют. Суд обязан рассмотреть альтернативные меры пресечения, — заявил в эфире программы 60 минут адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Доказательства, которые смогли бы аргументировать продление заключения Кирилла Вышинского под стражей, отсутствуют. Суд обязан рассмотреть альтернативные меры пресечения", — заявил в эфире программы "60 минут" адвокат журналиста Андрей Доманский.Доманский подтвердил, что на суд оказывается давление. Ряд политиков и представителей генпрокуратуры призывают общественность вмешаться и не допустить постановления об освобождении российского журналиста. "Мы хорошо понимаем, как и сама прокуратура, что соответствующих доказательств у них нет. Каждый юрист сейчас понимает, что суд обязан рассмотреть альтернативные меры пресечения, кроме содержания под стражей. Есть практика Европейского суда по правам человека, есть решение конституционного суда, которое эту практику подтвердило", – пояснил Доманский.Адвокат также рассказал о причинах переноса заседания суда. По словам защитника, это техническая проблема – все дело в насыщенном графике и недостатке кадров. "Судьи просто не могли выйти из совещательной комнаты, не приняв решение по делу, которое было назначено раньше. Я не хочу сейчас заниматься конспирологией. Как юрист знаю, как происходят такие накладки, в том числе и по таким громким делам", – отметил Доманский. Также он сообщил, что состояние здоровья Кирилла Вышинского удовлетворительное.Ранее стало известно, что заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено 19 июля. Ожидалось, что по решению суда 15 июля он мог бы выйти из СИЗО.