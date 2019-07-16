Певица Анна Плетнева, воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой. Бывшая солистка группы Винтаж призналась, что они часто ссорились.

Певица Анна Плетнева,воспитывающая троих детей, рассказала о проблемах со старшей дочерью Варварой. Бывшая солистка группы "Винтаж" призналась, что они часто ссорились.По словам артистки, переходныевозраст у наследницы проходил тяжело. Она добавила, что особенно труднымивыдались последние два года. Анна Плетнева отметила, что они с Варей перестали другдруга понимать.Бывшая солистка группы "Винтаж"посетовала, что девочка-подросток требовала много свободы и делала все, чтохотела. Однако не всегда то, что она хотела, было бе­зопасно. Мать же пыталасьзащитить дочь от ошибок, которые бы могли причинить ей боль."Мы ссорились по любому поводу.Просто цеплялись к словам, доказывая каждая свою правоту. И это все перерасталов адские скандалы. И плакали, и кричали, даже до драк доходило. Мы словнопревращались в зверей", – цитирует Анну Плетневу . Экс-солисткагруппы "Винтаж" очень тяжело переживала эти конфликты, тем более, их виделимладшие дети.Анна Плетнева рассказала об одномиз печальных случаев, едва не окончившихся бедой. Артистка плохо почувствоваласебя после очередной ссоры с дочерью. "У меня поднималось давление. Я бледнела,ложилась на диван и не могла встать. Несколько раз мне вызывали "скорую",откачивали", – поделилась бывшаяПо словам Анны Плетневой, дрязги сдочерью нанесли сильный удар по ее организму. Она добавила, что в 2018 году двенедели лежала в больнице с воспалением легких. "У меня никогда ничего подобногоне было. Иммунитет упал на фоне постоянных стрессов", – пожаловалась бывшая