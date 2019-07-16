Дочь известного теннисита Евгения Кафельникова Алеся сейсам отдыхает в Испании. Оттуда девушка делится различными снимками и видео.

Дочь известного теннисита Евгения Кафельникова Алеся сейсам отдыхает в Испании. Оттуда девушка делится различными снимками и видео.Модель опубликовала очередной ролик на своей личной странице в Instagram. Там она без страховки сидит на открытом окне автомобиля, несущегося по прибрежному склону в Жироне."Я люблю жизнь, моих девочек и белое вино", —подписала она пост на английском языке. Также она поблагодарила Господа за эту жизнь.Поклонники скептически отнеслись к такому поступку, многие начали переживать за свою любимицу. "Сразу вспомнила нелепую смерть барышни. Как-то опасно так!", "Алеся, так одна красотка головой об дерево ударилась", "Красотка, давай аккуратнее!", – стали предостерегать дочь российского спортсмена фанаты.Несмотря на рискованность и безрассудство, фолловеры оценили это видео. Запись собрала почти 100 тысяч лайков."Шедевр мирового кинематографа!", – отметил обожатель.Напомним, в 2017 году при таких же обстоятельствах скончалась 35-летняя россиянка, отдыхавшая в Доминикане. Девушка высунулась из окна автомобиля и ударилась головой о дорожный знак. По данным , врачам не удалось спасти ее жизнь.