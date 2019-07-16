Продюсер группы На-на Бари Алибасов вновь стал гостем шоумена Дмитрия Борисова. В студии программы Пусть говорят Первого канала основатель известного бой-бенда смог пообщаться с заклятым врагом.

Продюсер группы "На-на" Бари Алибасов вновь стал гостем шоуменаДмитрия Борисова. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала основательизвестного бой-бенда смог пообщаться с заклятым врагом.Редакторам ток-шоу удалось выйти на некого Виталия Михайловича.Экс-чиновника и соседа Бари Алибасова нашли за рубежом на лечении. Мужчинасогласится связаться со студией "Пусть говорят" по телефону, однако попросил неназывать его фамилию.Виталию Михайловичу пришлось отвечать на обвинения БариКаримовича в мошенничестве, избиении и угрозах. Сосед продюсера все отрицал.По словам экс-чиновника, три квартиры, с покупкой которых онпомогал Бари Алибасову, были приобретены законно. Тогда продюсер "На-на" смограсплатиться только за две из них, на третью, из-за которой сейчас и возникспор, у знаменитости денег не хватило."Этот дом был инвестиционный: половина квартир принадлежалагороду, а половина принадлежала инвестору. Бари Каримович в период 1999 -2003года не смог выкупить у этой организации эту квартиру, поэтому попросил опомощи. Эта помощь ему была оказана", – рассказал экс-чиновник присутствующим встудии "Пусть говорят".Далее Виталий Михайлович поведал, как спорные апартаментыоказались в руках некого Овчинника Игоря Борисовича, который сейчас являетсявладельцем третьей квартиры. По словам соседа Алибасова, именно на Овчинникаоформляли кредит, когда шоумен не смог найти деньги на выкуп жилплощади. Ктоименно в итоге отдавал займ банку – четко разъяснено не было.Экс-чиновник объяснил,что у Бари Алибасова был договор на безвозмездное пользование этой квартирой. Составленэтот документ был в одном экземпляре, он и сгорел во время пожара.Под давлением юристов, присутствующих в студии ,Виталий Михайлович обещал организовать переоформление квартиры на БариАлибасова. И заявил, что не пытался угрожать кому-либо."Сейчас она оформлена на другого гражданина, три, четыре,пять месяцев, и она будет Алибасова. У меня есть договор поручения и естьгенеральная доверенность на совершение действий", – сообщил Виталий Михайлович.Услышав это Бари Алибасов вскочил с места и бросился кведущему Дмитрию Борисову. Благодарный продюсер группы "На-на" встална колени перед шоуменом, а после принялся целовать его ботинки.